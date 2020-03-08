العراق تُعلن شفاء أول مصاب بفيروس كورونا المستجد

أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد خروج أول مريض مصاب بفيروس (كورونا) المستجد ؛ بعد أن تم التأكد من شفائه بمستشفى

"ابن الخطيب" بالعاصمة بغداد حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم وفاة حالتين لمصابين اثنين بفيروس كورونا في محافظتي ميسان وبابل ، فيما أعلنت أمس السبت تسجيل 8 حالات جديدة في بغداد والنجف.