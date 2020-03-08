روسيا: خروج 8 مواطنين من المستشفى بعد الحجر الصحي وتعافيهم من كورونا

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن 8 مواطنين من السياح الروس الذين تم إجلاؤهم من على متن سفينة "دياموند يرنسس" حيث تفشي فيروس (كورونا)، خرجوا من مستشفى الأمراض المعدية بعد خضوعهم للحجر الصحي والعلاج.



وأضاف موراشكو خلال مراسم تكريم الأطباء الذين تولوا متابعة هؤلاء

المرضى اليوم الأحد: "لقد خرج جميع المرضى بحالة جيدة وبدون شكاوى، ونفذ الأطباء عملهم بشكل ممتاز، حيث أن جميع المتعافين بحالة صحية جيدة وعادوا إلى منازلهم".



يُذكر أنه تم إجلاء 8 مواطنين روس من على

متن سفينة دياموند برنسس؛ من بينهم أربعة من سكان قازان عاصمة تتارستان (بينهم طفل واحد)، من قبل وزارة الطوارئ الروسية في 23 فبراير الماضي، وتم نقلهم إلى المستشفى الجمهوري للأمراض المعدية.



ووفقًا لوزارة الصحة الروسية، تم تشخيص إصابة ثلاثة منهم بفيروس كورونا، وخضع جميع المواطنين الذين تم إجلاؤهم للحجر الصحي الضروري لمدة 14 يومًا في مستشفى الأمراض المعدية