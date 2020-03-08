وزير الخارجية الجزائري يؤكد استمرار جهود بلاده لحل الأزمة الليبية

أكد وزيرالشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم الأحد أن بلاده مستمرة في جهودها لحل الأزمة الليبية..مشيرا إلى إمكانية تحقيق تطورات إيجابية في الأيام القليلة القادمة وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .
وقال بوقادوم في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية : "إن الجزائر مستمرة
وحول استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة لأسباب صحية في فترة حساسة تمر بها ليبيا..أعرب الوزير الجزائري عن أمله في أن يتم تعيين مبعوث آخر في أقرب وقت ممكن يحظى بالقبول من جميع الأطراف ولا يميل إلى طرف على حساب آخر.
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