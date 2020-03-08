رئيس أركان الجيش الإيطالي يعلن إصابته بفيروس كورونا ويسلم مهامه لنائبه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مارس 2020 07:24 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مارس 2020 07:24 مساءً - مشاركة

أعلن رئيس أركان الجيش الإيطالي، سالفاتوري فارينا، اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك ثالث مسئول إيطالي يعلن إصابته بالوباء. وقالت وسائل إعلام إيطالية إن فارينا خضع لاختبارات الفيروس وجاءت إيجابية، مؤكدًا أنه سيضع نفسه قيد الحجر الصحي.

هذا وتعتزم الحكومة الإيطالية فرض حجرا صحيا على منطقة لومباردي بأكملها حول مدينة ميلانو والمناطق المحيطة للحد من انتشار فيروس كورونا حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية اليوم السبت.

وقالت مسودة القرار الحكومي التي حصلت عليها صحيفة كورييري ديلا سيرا الايطالية ووسائل إعلام أخرى إن الحركة من وإلى المناطق ستقيد بشدة حتى الثالث من نيسان.

وأمرت الحكومة الإيطالية هذا الأسبوع بإغلاق المدارس والجامعات ودور السينما والمسارح لمكافحة انتشار الفيروس.

Advertisements

وميلانو هي العاصمة المالية الإيطالية ويبلغ عدد سكانها حوالي 1.4 مليون شخص.

ويغطي المرسوم الحكومي أيضا أجزاء من منطقة فينيتو حول مدينة فينسيا وكذلك بارما إميليا رومانيا وريميني.

وكانت إيطاليا قد أعلنت السبت تسجيل 36 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 233 حالة.

وأفاد مفوض الحماية المدنية، أنغيلو بوريلي، في مؤتمر صحفي، حسبما أفادت قناة “تي جي 24″، بـ”وصول حالات الإصابة إلى 5061، بزيادة 1145 حالة منذ الأمس، فيما زادت الوفيات إلى 36 حالة لتصل إلى 233 حالة”.