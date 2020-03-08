كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الليتواني تعزيز العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الأحد، نظيره الليتواني ليناس لينكيفيشيوس، في ديوان عام الوزارة بأبو ظبي؛ حيث بحثا أيضًا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأعلن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أنه بحث مع نظيره الليتواني، التطورات الراهنة في المنطقة وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وأكد وزير الخارجية الإماراتي على العلاقات المتميزة، التي تجمع الإمارات وليتوانيا والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، معرباً عن سعادته بافتتاح مقر سفارة ليتوانيا في الإمارات والتي تعد الأولى في منطقة الخليج، لافتأً إلى أن "حكومة الإمارات تثمن الدور المتميز، الذي تقوم به ليتوانيا لتعزيز آفاق العلاقات بين البلدين".

وفي نفس السياق، أكد لينكيفيشيوس على أن افتتاح مقر سفارة ليتوانيا بأبوظبي على هامش زيارته للإمارات، يأتي إنطلاقًا من حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما أشاد بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي وما حققته من إنجازات تنموية في المجالات كافة.