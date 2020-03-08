كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة أمريكية تقتل قيادي كبير في حركة "الشباب" الصومالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل القيادي الكبير في حركة الشباب الصومالية بشير محمد محمود "بشير قرقب"، مساء اليوم الأحد، في ضربة جوية أمريكية جنوب الصومال، حسب ما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم".

وكان قرقب عضوًا في المجلس التنفيذي لحركة "الشباب" الصومالية منذ نهاية عام 2008م، ويشتبه بتورطه في تدبير الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية كينية في جنوب شرق كينيا في بداية يناير، وأدى إلى مقتل ثلاثة أمريكيين، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية وأفريكوم.

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ورد المسؤول عن العلاقات العامة في قيادة افريقيا الكولونيل كريستوفر كارنز، على سؤال عن تقارير صحفية أعلنت مقتل قرقب، قائلاً: إن "الغارة الجوية التي قتلت هذا الإرهابي كانت في يوم 22 فبراير الماضي"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وتابع كارنز: "كان بشير محمد محمود قائد عمليات من الدرجة الأولى، كما كان عنصرًا مهمًا في جماعة الشباب منذ أكثر من عقد، وهذا الشخص أدى دورا في تخطيط وتوجيه العمليات الإرهابية في الصومال ومنطقة الحدود الكينية بما في ذلك دور مفترض في الهجوم على خليج ماندا".

هذا وشنت مجموعة من حركة "الشباب" الصومالية، يوم 5 يناير الماضي، هجومًا على قاعدة عسكرية أمريكية كينية تُعرف باسم "سيمبا" في خليج ماندا، قرب جزيرة لامو السياحية الخلابة في جنوب شرق كينيا على مسافة غير بعيدة من الحدود مع الصومال.