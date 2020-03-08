كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا.. الجيش الوطني يقصف تجمعات تركية في مطار معيتيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الأحد، أنه قصف تجمعات تركية في مطار معيتيقة، الواقع تحت سيطرة الجنود والمستشارين الأتراك.

وسيطر الجيش الليبي على مواقع جديدة في محور طريق المطار، عقب إجبار المليشيات المهاجمة على التقهقر وخسارة مواقعها.

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هذا وحاولت مليشيا المرتزقة التشادييين، استعادة السيطرة على منطقة العزيزية، لكن مدفعية الكتيبة 166 أحبطت المحاولة وأحرقت عدد من الآليات المهاجمة أثناء محاولة التقدم من محور الهيرة، جنوبي العاصمة طرابلس.

كما تتكرر الاشتباكات المتقطعة بين الحين والآخر في أغلب محاور جنوبي طرابلس، باستثناء المحاور القريبة من مركز العاصمة؛ حيث بلغت المعارك ذروتها وصولا لاستخدام المدافع الثقيلة والطيران.

وكانت المليشيات المدعومة من تركيا تلقت خسائر فادحة خلال محاولة فاشلة لخرق الهدنة واستهداف قوات الجيش الليبي شرقي مدينة مصراتة.