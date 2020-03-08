لبنان تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت مصادر طبية لبنانية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 32 حالة، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وقالت مستشفى رفيق الحريري، يوم أمس السبت، إن "فحوصات مخبرية أجريت لـ 140 حالة، جاءت نتيجة 134 منها سلبية، و6 حالات ايجابية، وهناك 13 حالة وضعت في الحجر الصحي استنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي".

ويذكر أن لبنان، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن تمديد إغلاق المؤسسات التعليمية حتى يوم 14 مارس الجاري، كإجراء وقائي للوقاية من الفيروس بعد أن كان مقررا حتى 8 مارس.

كما حذرت وزارة الصحة اللبنانية من أن كورونا خرج من "مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار" في البلاد.