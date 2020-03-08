الصحة العراقية تسجل حالتين وفاة جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء الأحد، عن تسجيل حالتين وفاة جديدتين جراء فيروس كورونا المستجد، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وسجلت الصحة العراقية، في وقت سابق من اليوم، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا داخل غرفة الحجر الصحي في مدينة بابل.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء أمس السبت، تسجيل 8 حالات جديدة للإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الحالات إلى 54، توفيت منها 4 حالات بحسب بيانات سابقة للوزارة.

وتفشي فيروس "كورونا" على نطاق واسع في العراق، لأشخاص قدموا جميعا من إيران، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، وإغلاق مراكز التجمع العامة لعشرة أيام، ومنع سفر المواطنين إلى كل من الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، إيطاليا، الكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.