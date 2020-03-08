كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحثات "أمريكية - إسرائيلية" لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، بأنه تحدث هاتفيًا مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس حول سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال نتنياهو، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إنني "تحدثت هاتفيًا مع نائب الرئيس الأمريكي بنس، واتفقت معه على إجراء محادثات بين الطاقم الإسرائيلي المكلف بالتعامل مع فيروزس كورونا وبين الطاقم الأمريكي".

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وأضاف: "سيتم إجراء المحادثات بغية دفع تعاون تكنولوجي وعلمي حول الفيروس، كما سيتم بحث السبل التي من شأنها مواجهة الفيروس سوية".

كما أكد على أن "الوضع في إسرائيل تحت السيطرة ويعتبر من الأفضل عالميًا، وربما الأفضل بين جميع الدول الغربية".

ويذكر أن وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، ارتفاع عدد المصابين في إسرائيل إلى 22 مصابا بالفيروس.