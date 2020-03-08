فيديو: يونس الميموني
قال رجال، شاركوا في مسيرة نسائية، جابت شوارع، وأحياء مدينة طنجة، اليوم الأحد، إن خروجهم جاء إيمانا منهم بتحرير المرأة، ومساواتها بالرجل في كافة الحقوق، والحريات.
وكشف المشاركون لـ”اليوم24″ خلال المسيرة المنطلقة من ساحة “9 أبريل”، وصولا إلى ساحة الأمم، أنه يوجد فيها حيف تجاه المرأة، على مستوى القوانين التنظيمية.
وأضاف مشاركون في المسيرة أنه لا يمكن أن يتصور إنسان مجتمعا حرا، وديموقراطيا، دون تحرير المرأة، وانصافها في حقوقها الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر رجال في مسيرة نسائية يوم عيد المرأة: قضاياهن تعنينا ونؤمن بالحرية والمساواة-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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