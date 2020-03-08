رجال في مسيرة نسائية يوم عيد المرأة: قضاياهن تعنينا ونؤمن بالحرية والمساواة-فيديو

فيديو: يونس الميموني

قال رجال، شاركوا في مسيرة نسائية، جابت شوارع، وأحياء مدينة طنجة، اليوم الأحد، إن خروجهم جاء إيمانا منهم بتحرير المرأة، ومساواتها بالرجل في كافة الحقوق، والحريات.

وكشف المشاركون لـ”اليوم24″ خلال المسيرة المنطلقة من ساحة “9 أبريل”، وصولا إلى ساحة الأمم، أنه يوجد فيها حيف تجاه المرأة، على مستوى القوانين التنظيمية.

وأضاف مشاركون في المسيرة أنه لا يمكن أن يتصور إنسان مجتمعا حرا، وديموقراطيا، دون تحرير المرأة، وانصافها في حقوقها الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية.