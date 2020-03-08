حقوقيات في اليوم العالمي للمرأة: النساء يتعرضن للحيف.. ومسيرتنا لإسماع صوتهن – فيديو

فيديو: يونس الميموني

قالت حقوقيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إن النساء يتعرضن للحيف في حقوقهن، بسبب “قوانين تمييزية” تكرس للتحرش والاغتصاب.

وكشفت حقوقيات لـ”اليوم24″ خلال مسيرة، جابت شوارع، وأحياء مدينة طنجة، انطلاقا من ساحة “9 أبريل”، وصولا إلى ساحة الأمم”، أن مطالبهن تتجلى في تكريس مبدأ المناصفة، الذي يكفله الدستور المغربي، فضلا عن حق الحرية في جسدهن.

وأضافت المحتجات أن ظاهرة تعرض النساء للتحرش، والاغتصاب في تزايد مستمر، مطالبين بتكريس مبدأ المساوات في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.