كورونا يواصل الزحف بإسبانيا.. 7 وفايات جديدة ترفع الحصيلة إلى 17

دقت السلطات الإسبانية ناقوس الخطر بعد تسجيل 7 وفيات جديدة بسبب فيروس “كورونا” لترتفع الحصيلة إلى 17 لمرض الساعة.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن العدد الإجمالي للمصابين بالجارة الشمالية للمغرب بلغ 589 شخصا، وفق بلاغ لمدير مركز الطوارئ والتنبيهات الصحية، مشددة في السياق ذاته على أن العالم سجل 106 آلاف حالة إصابة بكورنا، في وقت بلغ فيه عدد الوفيات بسبب الفيروس 3600.

وشددت المصادر ذاتها على كون الضحايا الجدد تبلغ أعمارهم بين 20 85 سنة، بينهما سيدتان عادتا لتوهما من إيطاليا، وضحيتين من إقليم الباسك، فضلا عن ثلاث حالات بالعاصمة مدريد.

وأكدت المصادر ذاتها تسجيل أول وفاة بأمريكا اللاتينية، ويتعلق الأمر برجل أرجنتيني يبلغ من العمر 64 سنة، مبرزة أن الضحية عاد لتوه من أوروبا وتوجه للطبيب بعد ارتفاع درجة حرارته وشعور بآلام في الحلق.