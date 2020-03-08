صارم الفاسي الفهري يبرر عدم توقيف مهرجان طنجة رغم قرار منع المهرجانات بسبب “كورونا”-فيديو

فسر صارم الفاسي الفهري، مدير المركز السينمائي المغربي، سبب عدم توقيف فعاليات المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، رغم دورية وزيرة الثقافة والشباب والرياضة، التي تنص على منع كل المهرجانات، بسبب فيروس كورونا.

وقال صارم الفاسي الفهري، أمس السبت، في الندوة الصحفية الخاصة بختام مهرجان طنجة، أن دورية وزير الثقافة تنص على منع التجمعات، التي يشارك فيها أزيد من 1000 شخص، في حين أن المهرجان يعرف مشاركة ما يقارب نصف هذا الرقم فقط.

وأضاف الفاسي الفهري أن دورية المنع صدرت، الخميس الماضي، في حين أن المهرجان انتهى، أمس السبت، وهو ما يفسر مواصلة فعاليات المهرجان دون توقيفه، مدام تبقى فيه يومين في تاريخ صدور الدورية الوزارية.

وانطلقت فعاليات المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، في 28 فبراير الماضي، واستمر لغاية، يوم أمس، إذ أقيم حفل للاختتام توجت فيه الأعمال الفائزة في مسابقات المهرجان.