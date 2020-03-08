كأس “الكاف”.. الحسنية ونهضة بركان في رحلة السعي وراء المربع الذهبي

سعد فاروق – صحافي متدرب

تواصل الفرق المغربي مشاركتها في المسابقات القارية، فبعد نجاح الوداد والرجاء في بلوغ نصف نهائي أمد المسابقات بالقارة السمراء، جاء الدور على فريقي حسنية أكادير ونهضة بركان لمواصلة الحلم القاري من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي.

ويستقبل فريق حسنية أكادير، عشية اليوم الأحد، على أرضية ملعب أدرار فريق النصر الليبي على الساعة الخامسة عصرا، فيما يحل المصري البورسعيدي ضيفا ثقيلا على فارس الشرق النهضة البركانية في تمام الساعة الثامنة ليلا .

الحسنية والنهضة أمام فرصة تاريخية، وفي حالة ما تأهلا معا سنرى نصف نهائي بنكهة مغربية خالصة، فالفريق السوسي سيواجه ممثل الكرة الليبية بضغوط أقل، خصوصا بعد الفوز ذهابا بفارق كبير ومريح بلغ خماسية نظيفة، أما أبناء طارق السكيتوي فسيكونون في مهمة صعبة وليست مستحيلة بعد العودة من مصر بنتيجة التعادل بهدفين لمثلهما.

يشار إلى أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الحسنية بخماسية دون مقابل، تناوب على تسجيلها كل من عريسي المقابلة كريم البركاوي صاحب الهاتريك وماليك سيسي موقع الثنائية في الدقائق (9 و15 و56 و78 و87 )، أما النهضة فقد عاد بتعادل إيجابي هدفين داخل كل شبكة، سجلهما الفتى الأسمراني محسن ياجور في الدقيقتين ( 44 و82).