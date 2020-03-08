شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي يعلق الزيارات والتدريبات مع القوات الأجنبية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:33 مساءً, 8 مارس 2020 م
أعلن الجيش الأمريكي تقييد سفر الجنود الأمريكيين من إيطاليا وكوريا الجنوبية وإليهما؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
كما كشف الجيش عن قرار يمنع عناصر القوات الأجنبية من المشاركة في التدريبات الأمريكية والتبادلات والزيارات في معظم الدول المتضررة، وذلك بعد تأكيد إصابة جنود أمريكيين بالفيروس.
وكان مسؤول رفيع في الصحة العامة، قد حذّر يوم أمس، من أن علامات انتشار كورونا في مجتمعات أمريكية “غير مشجعة”، مشيراً إلى أن الأمريكيين قد يحتاجون إلى التفكير ملياً قبل المشاركة في تجمعات كبيرة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
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