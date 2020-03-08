اتحاد الأطباء العرب يؤكد ضرورة تضافر الجهود من أجل مواجهة فيروس كورونا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:56 مساءً, 8 مارس 2020 م
المناطق - واس
أكد اتحاد الأطباء العرب ضرورة تضافر الجهود بين الجهات المعنية من أجل احتواء فيروس كورونا المستجد، داعيًا إلى تدريب الأطباء والعاملين في المجال الصحي على قواعد التعامل الإعلامي في الأزمات والكوارث والتأكيد على الشفافية والموضوعية وإنشاء إدارة مركزية خاصة للتعامل مع الكوارث وإدارات مماثلة في المستشفيات الكبرى.
جاء ذلك في البيان الذي أصدره الاتحاد اليوم عقب اختتام مؤتمره الذي عقد تحت “رعاية صحية آمنة مستدامة: عودة للمستقبل” بالعاصمة المصرية القاهرة، وتضمن سبل وطرق مواجهة فيروس كورونا “كوفيد19”.
وأوصى بضرورة تعزيز مبدأ الشراكة بين مختلف الجهات والهيئات والجمعيات الأكاديمية والعلمية والمهنية والمجتمع المدني لتحقيق نشر الوعي الصحي بطرق مبتكرة وأساليب مناسبة لكل فئة مجتمعية.
وشدد على أهمية تشجيع التعاون بين الدول العربية في مجال تدريب الأطباء والاهتمام باللغات الفرانكوفونية لفتح باب التعاون مع الدول الناطقة باللغة الفرنسية، بجانب الاهتمام بالتعليم عن بعد لتيسير التدريب في الدول العربية كافة.
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