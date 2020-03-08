شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإذاعة السويسرية اليوم تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس "كورونا المستجد - كوفيد 19" وارتفاع عدد الإصابات إلى 281 حالة في البلاد. وأفادت الإذاعة في نشرتها الإخبارية بأن الوفاة حدثت في مقاطعة (ريف بازل) شامل غربي البلاد. ونقلت عن وزارة الدولة للشؤون الصحية السويسرية أن 51 حالة أخرى يشتبه في إصابتها بالفيروس ولا تزال عيناتهم تحت الفحص المخبري. وحظرت السلطات السويسرية جميع الفعاليات الجماهيرية الكبرى التي تشمل أكثر من ألف شخص لمدة أسبوعين.

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