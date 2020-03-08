تسجيل اول إصابة بـ' فيروس كورونا' في ذي قار

أفاد مراسل الخليج 365، الأحد، بتسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في محافظة ذي قار. وقال المراسل، إنه تم تسجيل اول حالة إصابة بفيروس كورونا في قضاء الشطرة شمال الناصرية مركز محافظة ذي قار. وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة المصاب.



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