ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في نيويورك إلى 105

وقال حاكم الولاية أندرو كومو، في مؤتمر صحفي، إن عدد الأشخاص في ولاية نيويورك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس ارتفع من 89 حالة إلى 105 حتى الآن.

وصرح كومو بوجود 82 حالة في مقاطعة ويستتشستر، وهي إحدى ضواحي مدينة نيويورك.