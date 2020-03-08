ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في نيويورك إلى 105

أعلنت سلطات ولاية نيويورك في الولايات المتحدة، مساء الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الولاية إلى 105 إصابة.
وقال حاكم الولاية أندرو كومو، في مؤتمر صحفي، إن عدد الأشخاص في ولاية نيويورك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس ارتفع من 89 حالة إلى 105 حتى الآن.
وصرح كومو بوجود 82 حالة في مقاطعة ويستتشستر، وهي إحدى ضواحي مدينة نيويورك.
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