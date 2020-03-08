تشيلسي يؤكد استفاقته برباعية نظيفة في شباك إيفرتون

المباراة بدأت بقوة من جانب أصحاب الأرض وافتتحوا التهديف في الدقيقة 14 عن طريق ماسون ماونت من صناعة بيدرو.

ووصل ماونت إلى الهدف رقم 13 له ليصبح ثاني لاعبي تشيلسي بعد تامي إبراهام تسجيلًا للأهداف، كما أضحى البلوز ثالث أكثر فريق يمتلك أهدافًا بأقدام الإنجليز بواقع 21 هدفًا يتفوق عليه ساوثامبتون (24) وليستر سيتي (31).



ولم تمر سوى دقائق معدودة حتى جاء صانع الهدف الأول ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 21.

بيدرو ساهم في هدفين في 21 دقيقة وهو ما يعادل كل ما قام به خلال الموسم الحالي خلال 21 مباراة كاملة.

