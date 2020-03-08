2020-03-08 | 16:49
547 مشاهدة
استعاد تشيلسي عافيته بالفوز على إيفرتون برباعية نظيفة في لقاء الجولة 29 من الدوري الإنجليزي باللقاء الذي أُقيم في ملعب "ستامفورد بريدج".
ووصل ماونت إلى الهدف رقم 13 له ليصبح ثاني لاعبي تشيلسي بعد تامي إبراهام تسجيلًا للأهداف، كما أضحى البلوز ثالث أكثر فريق يمتلك أهدافًا بأقدام الإنجليز بواقع 21 هدفًا يتفوق عليه ساوثامبتون (24) وليستر سيتي (31).
ولم تمر سوى دقائق معدودة حتى جاء صانع الهدف الأول ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 21.
بيدرو ساهم في هدفين في 21 دقيقة وهو ما يعادل كل ما قام به خلال الموسم الحالي خلال 21 مباراة كاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يؤكد استفاقته برباعية نظيفة في شباك إيفرتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.