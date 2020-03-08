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تشيلسي يؤكد استفاقته برباعية نظيفة في شباك إيفرتون

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2020-03-08 | 16:49

تشيلسي يؤكد استفاقته برباعية نظيفة في شباك إيفرتون

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استعاد عافيته بالفوز على إيفرتون برباعية نظيفة في لقاء الجولة 29 من باللقاء الذي أُقيم في ملعب "ستامفورد بريدج".
المباراة بدأت بقوة من جانب أصحاب الأرض وافتتحوا التهديف في الدقيقة 14 عن طريق ماسون ماونت من صناعة بيدرو.

ووصل ماونت إلى الهدف رقم 13 له ليصبح ثاني لاعبي تشيلسي بعد تامي إبراهام تسجيلًا للأهداف، كما أضحى البلوز ثالث أكثر فريق يمتلك أهدافًا بأقدام الإنجليز بواقع 21 هدفًا يتفوق عليه ساوثامبتون (24) وليستر سيتي (31).


ولم تمر سوى دقائق معدودة حتى جاء صانع الهدف الأول ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 21.

بيدرو ساهم في هدفين في 21 دقيقة وهو ما يعادل كل ما قام به خلال الموسم الحالي خلال 21 مباراة كاملة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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