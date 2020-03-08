الصحة تعلن وفاة حالتين لمصابين بفيروس كورونا في ميسان وبابل

اعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن وفاة حالتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد في ميسان وبابل.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الصحة والبيئة تؤكد وفاة حالتين اخريين لمصابين بفيروس كورونا المستجد احدهما في ميسان والثاني في بابل".
وأضاف أن الوزارة "اتخذت كافة الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات المشخصة والوفيات وتؤكد على تطبيق مقررات لجنة الأمر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ ومحاسبة الجهات المخالفة كما تؤكد الوزارة على ضرورة الوقاية الشخصية والمجتمعية منعا من انتشار المرض".
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