العتبة العباسية ترسل مستلزمات طبية لسوريا لإغاثة جرحى حادث سير الزوار العراقيين

اعلنت العتبة العباسية، الاحد، عن ارسال مستلزمات طبية إلى سوريا لإغاثة جرحى حادث سير الزوار العراقيين.

وقالت العتبة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بالتعاون مع وزارة الدفاع العراقية، ارسلت العتبة العباسية طائرة عسكرية مستلزمات طبية بصحبة وفد رسمي إلى سوريا لإغاثة جرحى حادث سير الزوار العراقيين وتتكفل بعلاجهم".

وكان مصدر امني افاد، امس السبت، بمصرع واصابة العشرات من الزوار العراقيين في حادث سير داخل الاراضي السورية.