اعلنت العتبة العباسية، الاحد، عن ارسال مستلزمات طبية إلى سوريا لإغاثة جرحى حادث سير الزوار العراقيين.
وقالت العتبة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بالتعاون مع وزارة الدفاع العراقية، ارسلت العتبة العباسية طائرة عسكرية مستلزمات طبية بصحبة وفد رسمي إلى سوريا لإغاثة جرحى حادث سير الزوار العراقيين وتتكفل بعلاجهم".
وكان مصدر امني افاد، امس السبت، بمصرع واصابة العشرات من الزوار العراقيين في حادث سير داخل الاراضي السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر العتبة العباسية ترسل مستلزمات طبية لسوريا لإغاثة جرحى حادث سير الزوار العراقيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.