صحة الرصافة تعلن اخراج أول مصاب بـ'فيروس كورونا' بعد شفاءه التام

أعلنت دائرة صحة بغداد/ الرصافة، الأحد، عن اخراج اول مريض مصاب بفايروس كورونا المستجد بعد اكتساب الشفاء التام في مستشفى ابن الخطيب بعد اجراء التحاليل المختبرية المؤكدة وظهور النتيجة السالبة. وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بجهود مبذولة من قبل الملاكات الطبية والصحية والتمريضة وتقديم افضل الخدمات الفندقية، تم شفاء مريض من مرض فايروس كورونا المستجد بعد اصابته في ايران والعودة الى العراق ودخوله الى مستشفى ابن الخطيب".



وأضافت أن "النتائج كانت موجبة وبعد أخذ عينة من المريض وارسالها الى المختبر المركزي وبعد التواصل والخدمات المتميزة من قبل ملاكات المستشفى لخدمة المريض من الناحية الطبية والصحية والتمريضية والفندقية، تم شفاء المريض وتم التأكد بعد ظهور نتائج التحليل من المختبر المركزي وكانت النتيجة سالبة"، مؤكدة أن "المريض الآن بصحة جيدة".



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