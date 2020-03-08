إسرائيل تنشئ صندوقا بمليار دولار لدعم الشركات وسط أزمة كورونا

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن حكومته ستؤسس صندوقا بأربعة مليارات شيقل (1.2 مليار دولار) لمساعدة الشركات الإسرائيلية المتأثرة من تفشي فيروس كورونا عالميا.
وأضاف نتنياهو أن وزير المالية موشي كاخلون وضع خططا بشأن الصندوق سيعرضها أثناء اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد. ولم يتسن حتى الآن معرفة المزيد من التفاصيل.
وقالت شركة العال الجوية الإسرائيلية يوم الأحد إنها تتوقع تراجعا أشد في إيراداتها بداية العام مقارنة مع تقديراتها السابقة بسبب فيروس كورونا. وطلبت الشركة دعما حكوميا.
وقال بنك إسرائيل المركزي قبل أيام إن أثر تفشي كورونا محدود على الاقتصاد، لكن إذا تدهور الوضع فإنه مستعد لانتهاج السياسات النقدية الملائمة.
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