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أمين عام مجلس التعاون الخليجي يناقش مع غريفيث الوضع في اليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

أمين عام مجلس التعاون الخليجي يناقش مع غريفيث الوضع في اليمن

متابعات_الخليج 365

ناقش الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف بن فلاح الحجرف، في العاصمة الرياض، اليوم الأحد، المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، الوضع في اليمن .

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وقال مكتب غريفيث في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، أن غريفيث قام بشكر أمين عام مجلس التعاونل اخليجي على تعاون ودعمه المستمر لجهود إحلال السلام في اليمن .

 

ويأتي لقاء الحجرف وغريفيث في إطار تحركات الأخيرة لإستنئاف المفاوضات السياسية بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الإنقلابية، في وقت ترفض فيه الحكومة الدخول بأي مشاورات قبل تنفيذ بنود إتفاق السويد .

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