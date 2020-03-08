شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تعلق رحلاتها إلى أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 أعلنت شركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير" اليوم الأحد، تعليق تشغيل كافة الرحلات الجوية إلى أوروبا وحتى إشعار آخر. ووفقاً لوكالة "فارس" الإيرانية فإن القرار يأتي "بعدما فرض الجانب الأوروبي قيودا لأسباب غير معلومة على كافة رحلات الشركة". وأوضح مسؤولو الشركة أنه يتم إجراء مفاوضات لمعالجة التعليق واستئناف تسيير الرحلات للدول الأوروبية.





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