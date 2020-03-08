شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 49 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد، عن 49 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، وهو أكبر عدد وفيات خلال 24 ساعة في إيران منذ الإعلان الرسمي عن الإصابات الأولى بالمرض في 19 فبراير (شباط). ويرفع العدد حصيلة الوفيات الرسمية جراء الفيروس إلى 194 وفاة من أصل 6566 إصابة في إيران منهم 743 إصابة جديدة. وتعتبر إيران إحدى الدول الأكثر تأثراً بالفيروس القاتل خارج الصين، بؤرة الوباء.





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