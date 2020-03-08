- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قطر تسجل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020
أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 15 حالة. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على موقع تويتر، أن المصابين من الوافدين. وأشارت إلى أنه "تم إدخال المرضى إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام، وتم إخضاع كل من كان يشاركهم في السكن للحجر الصحي بما في ذلك فحص كل الأشخاص الذين اختلطوا بالمصابين للتأكد من صحتهم وعدم انتقال العدوى لهم". ولفتت إلى أن "مؤشرات تفشي المرض في دولة قطر لا تزال منخفضة".
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تسجل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.