شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 20 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الأحد، تسجيل حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد19"، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 20 حالة. وأكدت الوزارة ، في بيان صحافي نشرته صحيفة "الخبر" الجزائرية على موقعها الإلكتروني، أن "الحالة الجديدة التي تم تسجيلها اليوم تتعلق بسيدة جزائرية أقامت في إسبانيا". ونصحت وزارة الصحة المواطنين الجزائريين المضطرين للذهاب إلى بلدان نشاط هذا الوباء، أن "يؤجلوا رحلاتهم إلا للضرورة القصوى وعليهم اتخاذ كل التدابير الوقائية لتفادي العدوى". وكانت وزارة الصحة الجزائرية أعلنت أمس السبت عن تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين للإصابة بفيروس كورونا الجديد ليصبح العدد الإجمالي 19 حالة مؤكدة.





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