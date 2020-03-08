غانتس يعلن قبوله بشروط ليبرمان للانضمام لائتلاف حكومي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

أعلن زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي بيني غانتس، قبوله بالشروط التي وضعها زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، للانضمام لائتلاف حكومي. وغرد جانتس في حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "أوافق على ذلك، إننا بحاجة للمضي قدماً"، مرفقاً التغريدة بصورة لشروط كان حددها ليبرمان، والتي تضمنت شؤونا دينية واجتماعية. وأسفرت نتائج الانتخابات التي شهدتها إسرائيل الأسبوع الماضي عن تصدر حزب "ليكود"، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، النتائج بالحصول على 36 مقعداً، مقابل 33 مقعداً لحزب "أزرق أبيض" بزعامة غانتس. وحصل حزب ليبرمان على سبعة مقاعد. وتعني النتائج حصول معسكر أحزاب اليمين والأحزاب الدينية، بزعامة نتانياهو، على 58 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، أي أقل بثلاثة مقاعد من العدد الذي يضمن لها الانفراد بتشكيل الحكومة. وكان "إسرائيل بيتنا" رفض الانضمام لأي من معسكري اليمين، أو اليسار والوسط، بعد الانتخابات التي جرت في سبتمبر (أيلول(. وكانت مشاركته في أي منهما كفيلة لمنع إسرائيل من إجراء الانتخابات الأخيرة.

