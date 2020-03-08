رغد صدام حسين تكشف حقيقة حديث والدها عن كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

نفت رغد، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اليوم الأحد، صحة فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث فيه والدها عن فيروس كورونا المستجد الذي تفشى بنحو 100 دولة عالمية حتى الآن. وقالت رغد في تغريدة على حسابها بموقع تويتر "فيديو مفبرك.. والصوت مركب لشخص آخر يقلد صوت الرئيس الشهيد صدام حسين". وأضافت "سبق و أن نشر هذا الشخص نفسه أكثر من فيديو يقلد صوت الشهيد صدام حسين، و من يدقق يعرف الصوت تقليد وليس صوت الرئيس الشهيد". ويظهر الرئيس العراقي الراحل في الفيديو، وهو يجتمع بعدد من المسؤولين ويتحدث عن فيروس كورونا المستجد. وفي أكثر من مرة، ظهرت منشورات وفيديوهات تتعلق بالرئيس الراحل، لكن إبنته التي لجأت إلى الأردن في أعقاب سقوط النظام السابق، دائماً ما تنفي صحة هذه المنشورات.

