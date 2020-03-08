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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الأمريكي يقيد السفر إلى إيطاليا وكوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020
قال الجيش الأمريكي اليوم الأحد إنه قرر تقييد السفر إلى إيطاليا وكوريا الجنوبية ومنهما بسبب تفشي فيروس كورونا كما سيمنع القوات الأجنبية من المشاركة في التدريبات العسكرية الأمريكية بالإضافة إلى تبادل الوفود والزيارات في الدول الأكثر تضرراً. يأتي القرار الذي أبلغت به متحدثة باسم الجيش الأمريكي رويترز بعد أن تأكدت أمس السبت إصابة اثنين آخرين من أفراد القوات الأمريكية أحدهما بحار في إيطاليا والآخر أحد جنود مشاة البحرية في قاعدة فورت بلفوار في فرجينيا وهي قاعدة عسكرية مهمة في أحد أحياء العاصمة الأمريكية واشنطن. كما أثبتت الفحوص إصابة أحد الجنود الأمريكيين في كوريا الجنوبية بالفيروس.
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