شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 273 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 قالت إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بريطانيا على تويتر، اليوم الأحد، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 273 حالة من 209 حالات في اليوم السابق. وقالت الحكومة إنه تم فحص أكثر من 23500 شخص في بريطانيا. وحتى الآن توفي في البلاد مريضان أثبتت الفحوص إصابتهما بفيروس كورونا.





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