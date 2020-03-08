المغرب يعلق الطيران إلى البندقية وميلانو بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأحد، تعليق رحلاتها إلى مدينتي البندقية وميلانو الإيطاليتين اللتين يشملهما إغلاق فرضته السلطات بسبب تفشي فيروس كورونا. وأضافت شركة الطيران في بيان أنها ستستأنف رحلاتها للمدينتين في الثامن من أبريل(نيسان). كانت الشركة علقت رحلات الطيران في وقت سابق، في يناير(كانون الثاني)، إلى بكين. وبلغ عدد الحالات التي جرى فحصها للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في المغرب حتى الآن 57 حالة تأكد إصابة حالتين منها. ومنعت المغرب الجمهور من حضور جميع مباريات كرة القدم وألغت العديد من الأحداث الاقتصادية والرياضية والثقافية التي تستضيف مسافرين أجانب مع استمرار السلطات في تطبيق إجراءات احترازية عند نقاط الدخول والمستشفيات لمنع انتشار الفيروس.

