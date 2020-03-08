حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي يبحث تشكيل حكومة ضيقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

أكد حزب "أزرق أبيض" الذي يقوده بيني غانتس، اليوم الأحد، أنه يبحث تشكيل حكومة ضيقة من لقطع الطريق أمام انتخابات رابعة، بعد ساعات من إعلان غانتس قبوله شروط زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان لدخول الحكومة الإسرائيلية. ونقلت قناة "ريشت كان" الإسرائيلية عن مسؤولين في "أزرق أبيض"، إن "تشكيل حكومة أقلية هو خطوة نحو حكومة أوسع لاحقاً، وهدفنا منع انتخابات رابعة وإنهاء ولاية نتانياهو". وعقد الحزب الذي يقوده غانتس، اجتماعاً لمناقشة الواقع السياسي وسيناريوهات تشكيل الحكومة، ضمن محاولات الحزب لمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم كتلة اليمين بنيامين نتانياهو من تشكيل الحكومة. وكان غانتس، قد أعلن قبوله بالشروط التي حددها رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان لدخول الائتلاف الحكومي، والتي كانت مثار خلاف بين نتايناهو وليبرمان قبل أن ينفض تحالفهما. وتمثلت شروط ليبرمان، في تعديل قانون التجنيد بنصه الأصلي، الذي طرحه الجيش الإسرائيلي ويلزم الشبان الحريدييم بالتجنيد، وإلغاء قانون إغلاق المحال التجارية وتسيير المواصلات العامة أيام السبت بموجب قرار السلطة المحلية، وإتاحة الزواج المدني للجميع، وإعادة المصادقة على خطة حائط البراق، والسماح لليهود من التيارات غير الأرثوذكسية بالصلاة في حائط البراق، وتخصيص مساحة لهم، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور لجميع المتقاعدين. ولم تتضح بعد خطة غانتس لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، خاصة في ظل حاجته الملحة للتحالف مع القائمة العربية المشتركة، التي ترفض الانضمام لائتلاف حكومي يضم ليبرمان، فضلاً عن رفضها لمواقف غانتس المعلنة من القضايا السياسية المتعلقة بالفلسطينيين.

