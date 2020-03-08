شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قيادي كبير في حركة الشباب الصومالية بضربة أمريكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في افريقيا (أفريكوم) اليوم الأحد مقتل القيادي الكبير في حركة الشباب الإسلامية الصومالية بشير محمد محمود، الملقب بشير قرقب، في ضربة جوية أمريكية جنوب الصومال. وكان بشير قرقب عضواً في المجلس التنفيذي لحركة الشباب المجاهدين الصومالية منذ نهاية 2008، وفق وزارة الخارجية الأمريكية وأفريكوم. ويشتبه بتورطه في تدبير الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية كينية في جنوب شرق كينيا بداية يناير (كانون الثاني) وأدى إلى مقتل ثلاثة أمريكيين.





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