قوى الامن تنشر تفاصيل تحرير مخطوفة في جبيل

نشرت ​قوى الامن الداخلي​ بالفيديو تفصيل العملية النوعية التي نفذتها ​شعبة المعلومات​ في ​حصرايل​ في جبيل والتي أسفرت عن تحرير المخطوفة دون دفع فدية وتوقيف جميع أفراد العصابة. إضغط للمزيد

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