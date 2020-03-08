المعلوف: صار بدا انتخابات نيابية مبكرة على أن تكون نزيهة وشفافة

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سيزار المعلوف، إلى أنّ "كلفة الانتخابات النيابية: عام 2009: 27 مليار ليرة لبنانية، عام 2018: 153 مليار ليرة لبنانية"، متسائلًا: "إن كانت الـ27 مليار ليرة هي رقم مبالغ فيه، فماذا عن الـ153 مليار؟ وما سبب هذا الفارق الكبير؟ ما هو الرقم الّذي ينتظرنا خلال الانتخابات النيابية المقبلة؟".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "إن كان الفساد والهدر قد بلغ المليارات في وزارة الداخلية والبلديات وحدها، فماذا عن باقي الوزارات؟ هل ما زلتم تبحثون عن مزاريب الأموال المنهوبة؟ صار بدا انتخابات نيابيّة مبكرة على أن تكون نزيهة وشفّافة خاصّة على الصعيد المالي".
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