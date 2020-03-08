إعلان نتائج الانتخابات التمهيدية في نقابة مهندسي طرابلس

إنتهت عملية الإنتخابات التمهيدية لعضوية مجلس نقابة المهندسين في مدينة طرابلس، عند الرابعة من بعد ظهر اليوم في فرعي الكهرباء والميكانيك، والتي تأهل على أساسها خمسة فائزين من كل فرع للمنافسة لاحقا على رئاسة الفرع في نيسان المقبل حيث سيجري انتخاب نقيب جديد وعضوين آخرين في مجلس النقابة.
وقد فاز في فرع الكهرباء كل من: عمر شخيدم، عمر زهرمان، وسيم الحولي، محمد شيخ النجارين وحسان خليل. أما في فرع الميكانيك: وائل زمرلي، انطوان صادق، ندى سليمان، زكريا عقل وهيثم المحمود.
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