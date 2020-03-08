"النشرة" تكشف حقيقة إصابة تلميذ مدرسة العائلة المقدسة بالكورونا

بعد تداول ​أخبار​ عن إصابة تلميذ في مدرسة العائلة المقدسة الفرنسية في ​جونية​، بفايروس "​كورونا​" وطلب الإدارة من الأهالي فحص اولادهم، علمت "​الخليج 365​" من مصادر أن التلميذ المصاب أصيب بالفايروس بعد احتكاكه بوالده المصاب والذي كُشف عن إصابته منذ أيام، مشيرة الى أن بعد إصابة الأب بالفايروس أُجريت الفحوصات للأم والولدين، وتبيّن أنها سلبية، ولكن ​وزارة الصحة​ طلبت من أفراد العائلة التزام الحجر المنزلي، وبعد أن أجري الفحص للمرة الثالثة لهم منذ يومين، تبيّن ان العائلة مصابة بالفايروس فتم نقلها من المنزل الى المستشفى.

وأكدت المصادر أن طيلة هذه الفترة كانت المدرسة مقفلة عملا بتعميم ​وزارة التربية​، ولذلك فإن التلميذ المصاب لم يحتك بأي تلميذ آخر.