إميل رحمة: خطاب دياب عاقل وموضوعي ودل إلى القضايا بوضوح

اعتبر النائب السابق ​اميل رحمة​، أن خطاب رئيس الحكومة ​حسان دياب​ هو "خطاب عاقل وموضوعي، دل إلى القضايا بوضوح وأحسن الوصف عندما تحدث عن بلوغ ​الفساد​ مرحلة الفجور، وبالتالي نستغرب كيف يصوب على دياب عندما يتكلم عن التركة الثقيلة التي ورثها".

وأكد في بيان له أنه "يجب أن تعطى الحكومة فرصة، وليحكم عليها بعد شروعها بتنفيذ خطتها المعهودة، والتي نأمل إعلانها لتكون معلومة من الرأي العام اللبناني لكي لا تبقى عرضة للتكهنات والتفسيرات والتوظيفات المريبة".

وشدد رحمة على موقفه "من إضطلاع ​السلطة​ القضائية بدورها في هذا الظرف العصيب واعتبار كلام رئيس الحكومة عن أن الفساد بدأ خجولا وتدرج فأصبح جريئا ثم وقحا وانتهى فاجرا، إخبارا، والإنطلاق منه لتطبيق القوانين المرعية وإنزال أشد العقوبات بالمرتكبين وإستعادة ​الأموال المنهوبة​ من خزينة الدولة".