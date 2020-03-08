حزب الكتائب: رصاص فجرا على البيت المركزي في الصيفي

أعلن حزب الكتائب اللبنانية، أن مجهولين أطلقوا النار فجر اليوم على بيت الكتائب المركزي في الصيفي من أسلحة حربية، فأصابوا واجهته الشرقية بست رصاصات، واضعا "هذا الاعتداء في عهدة الدولة وأجهزتها الامنية المعنية لكشف هوية المعتدين والمحرضين، ليبنى على الشيء مقتضاه".
وعاهد الحزب اللبنانيين في بيان له "أن البيت المركزي الذي جسد الاستقلال والحرية، والذي لقبته ثورة 17 تشرين ببيت الشعب، وبات ملتقى الثوار والأحرار وحاضنهم على مختلف طوائفهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم، سيبقى مفتوحا لجميع اللبنانيين ورأس الحربة في معركة السيادة والحرية والعيش الكريم".
وختم مؤكدا أن "ما لم تستطع عواصف وأعاصير على مدى 84 سنة على النيل من عزيمته، لن ترهبه أعمال خفافيش الليل الصبيانية أو رسائل سياسية رخيصة وتافهة".
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