بلدية سير - الضنية تعقم كنيستي مار جرجس ومار الياس

عقمت بلدية سير- ​الضنية​، كنيستي ​مار جرجس​ و​مار الياس​ في البلدة، في إطار حملة لتعقيم المساجد والكنائس تحسبا لتفشي ​فيروس كورونا​ و​الوقاية​ منه، وبالتعاون مع جهاز الطوارئ والإغاثة في "الجمعية الطبية الإسلامية"، وكانت الحملة قد شملت يوم الجمعة الماضي مساجد البلدة.

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