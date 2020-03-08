لفت رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "نظرًا للظروف الصعبة والدقيقة والخطيرة الّتي تمرّ بها البلاد وفي ظلّ تفشّي الوباء القاتل، يُعلن "الحزب التقدمي الإشتراكي" إلغاء مناسبة السادس عشر من آذار حفاظًا على السلامة العامة، وتماشيًا مع حظر الإجتماعات أو التجمعات الشعبيّة"، مؤكّدًا أنّ "​كمال جنبلاط​ سيبقى فينا وينتصر".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: إلغاء مناسبة 16 آذار نظرا للظروف الصعبة وحفاظا على السلامة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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