اتحاد الغرف التجارية في مصر يعلن حالة الطوارئ استعدادا لشهر رمضان

أعلن رئيس ​اتحاد الغرف التجارية​ في مصر إبراهيم العربي، عن وجود "حالة طوارئ بالغرف التجارية وترتيبات كبيرة لتنظيم معارض السلع المختلفة لدعم المواطنين خلال ​شهر رمضان​، وهو دور مجتمعي مهم لمنتسبي الغرف التجارية متعارف عليه بشكل مستمر ويزيد في الموسم".

وأشاد العربي "بدور الحكومة في ضبط السوق من خلال آلياتها التي توفر السلع المختلفة سواء من خلال المجمعات الاستهلاكية أو منافذ البيع المختلفة للقوات المسلحة وزارتي التموين و​الزراعة​ والمحافظات المختلفة"، مطمئناً المواطنين على استقرار السوق، مشيرا إلى "وجود تكاتف كبير وتنسيق بين الحكومة و​القطاع الخاص​ لتحقيق المصلحة العامة".

ويأتي اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بغرفة السويس، ضمن خطة رئيس الاتحاد لدعم الغرف التجارية على مستوى البلاد وذلك من خلال سلسلة جولات في المحافظات المختلفة لزيادة دور الغرف التجارية ودعم منتسبيها من تجار وصناع ومؤدي خدمات لمساندة ​الاقتصاد​ القومي.