شمخاني التقى الفياض: إيران مستعدة لمساعدة العراق بمكافحة فيروس كورونا

أكّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ال​إيران​ي ​علي شمخاني​، "استعداد إيران لمساعدة ​العراق​ في مكافحة فيروس "كورونا".

ولفت خلال لقائه في ​بغداد​ مستشار الأمن الوطني العراقي ​فالح الفياض​، إلى "التجربة الناجحة للبلدَين في ​مكافحة الإرهاب​ التكفيري"، مركّزًا على أنّ "الحرب الإدراكيّة كأحد أبعاد الحرب المركّبة، قد حلّت اليوم مكان فتنة الإرهاب، وأنّ مؤسّسي وداعمي تنظيم "داعش" يسعون اليوم ليحقّقوا عبر هذا الطريق أهدافهم غير المتحقّقة وبأثمان أقل".

وشدّد شمخاني على أنّ "تهويل التهديدات الوهمية وخفض مستوى التحمّل الاجتماعي أمام المشاكل وقلب الحقائق، من أساليب الحرب الإدراكيّة"، مبيّنًا أنّ "بغية الحفاظ على مصالح إيران والعراق أمام هجمة الإرهاب الإدراكي اللئيمة"، ينبغي أن تاتي جميع الطاقات الثقافيّة والاجتماعيّة والشعبيّة إلى الساحة بمعرفة كاملة لاهداف العدو".