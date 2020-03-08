ذكرت وسائل إعلام باكستانيّة أنّه "تمّ استئناف التبادل التجاري في المعبر الحدودي المشترك بين باكستان وإيران، الّذي كان قد توقّف قبل نحو أسبوعين بسبب فيروس كورونا".
ولفتت نقلًا عن مسؤولي حرس الحدود في تفتان بباكستان، إلى أنّ "الشاحنات ومنها الناقلة للمنتوجات البتروكيميائيّة والغاز المسال تَعبر إلى جانب سائر السلع الأساسية في الحدود بين البلدين، بعد توقّف الأنشطة التجاريّة لمدّة 13 يومًا". وأوضح المسؤولون أنّ "سائقي الشاحنات الإيرانية يتمّ إخضاعهم للفحص حين دخولهم الحدود الباكستانية، وبعد حصولهم على شهادة السلامة يمكنهم متابعة مسارهم إلى الأماكن الّتي يقصدونها".
كانت هذه تفاصيل خبر إستئناف التبادل التجاري بين إيران وباكستان بعد توقف لنحو أسبوعين بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.