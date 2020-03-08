إستئناف التبادل التجاري بين إيران وباكستان بعد توقف لنحو أسبوعين بسبب كورونا

ذكرت وسائل إعلام ​باكستان​يّة أنّه "تمّ استئناف التبادل التجاري في المعبر الحدودي المشترك بين باكستان و​إيران​، الّذي كان قد توقّف قبل نحو أسبوعين بسبب ​فيروس كورونا​".

ولفتت نقلًا عن مسؤولي حرس الحدود في تفتان بباكستان، إلى أنّ "​الشاحنات​ ومنها الناقلة للمنتوجات البتروكيميائيّة والغاز المسال تَعبر إلى جانب سائر السلع الأساسية في الحدود بين البلدين، بعد توقّف الأنشطة التجاريّة لمدّة 13 يومًا". وأوضح المسؤولون أنّ "سائقي الشاحنات الإيرانية يتمّ إخضاعهم للفحص حين دخولهم الحدود الباكستانية، وبعد حصولهم على شهادة السلامة يمكنهم متابعة مسارهم إلى الأماكن الّتي يقصدونها".