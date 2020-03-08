الجيش الأميركي قرر تقييد السفر إلى إيطاليا وكوريا الجنوبية ومنهما بسبب كورونا

أعلنت متحدثة باسم ​الجيش الأميركي​ لوكالة "رويترز"، أنّ "الجيش قرّر تقييد السفر إلى ​إيطاليا​ و​كوريا الجنوبية​ ومنهما بسبب تفشّي فيروس "كورونا"، كما سيمنع القوات الأجنبية من المشاركة في التدريبات العسكريّة الأميركيّة،‭‭ ‬‬بالإضافة إلى تبادل الوفود والزيارات في الدول الأكثر تضرّرًا".

ويأتي القرار بعد أن تأكّدت أمس إصابة اثنين آخرين من أفراد ​القوات الأميركية​، أحدهما بحّار في إيطاليا والآخر أحد جنود مشاة البحرية في قاعدة فورت بلفوار في ​فرجينيا​، وهي قاعدة عسكريّة مهمّة في أحد أحياء العاصمة الأميركية ​واشنطن​.

كما أثبتت الفحوص إصابة أحد الجنود الأميركيين في كوريا الجنوبية بالفيروس.