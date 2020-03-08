الجيش الأميركي قرر تقييد السفر إلى إيطاليا وكوريا الجنوبية ومنهما بسبب كورونا

أعلنت متحدثة باسم الجيش الأميركي لوكالة "رويترز"، أنّ "الجيش قرّر تقييد السفر إلى إيطاليا وكوريا الجنوبية ومنهما بسبب تفشّي فيروس "كورونا"، كما سيمنع القوات الأجنبية من المشاركة في التدريبات العسكريّة الأميركيّة، بالإضافة إلى تبادل الوفود والزيارات في الدول الأكثر تضرّرًا".
ويأتي القرار بعد أن تأكّدت أمس إصابة اثنين آخرين من أفراد القوات الأميركية، أحدهما بحّار في إيطاليا والآخر أحد جنود مشاة البحرية في قاعدة فورت بلفوار في فرجينيا، وهي قاعدة عسكريّة مهمّة في أحد أحياء العاصمة الأميركية واشنطن.
كما أثبتت الفحوص إصابة أحد الجنود الأميركيين في كوريا الجنوبية بالفيروس.
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