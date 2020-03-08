زلزال بقوة 4.8 درجات ضرب محافظة خوزستان جنوب غربي إيران

ضرب ​زلزال​ بقوّة 4.8 درجات على مقياس ريختر، مدينة سالند في محافظة خوزستان جنوب غربي ​إيران​. وكان مركز الزلزال عند التقاء خطَّي العرض الشمالي 32.50 والطول الشرقي 48.87 درجة، وفي عمق 9 كم تحت سطح الأرض. ولم ترد لغاية الآن أي تقارير عن وقوع أضرار جراء الزلزال الّذي شعر به أيضًا سكّان دزفول وكتوند وانديمشك في محافظة خوزستان.

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